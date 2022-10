Speciale scuola: Roma, assessora Scuola, ripartono viaggi della Memoria in luoghi simbolo di Shoah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartono i viaggi della Memoria del Comune di Roma, che attraversano i luoghi simbolo della Shoah dopo l'interruzione causata dalla pandemia. "Siamo felicissimi e molto orgogliosi di ripartire subito - ha detto l'assessora capitolina alla Scuola e al Lavoro Claudia Pratelli, a margine dell'evento 'Roma scuola aperta' al teatro India -. Il primo Viaggio della Memoria si terrà dal 21 al 24 novembre a Fossoli, Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, la casa dei Fratelli Cervi. Un totale di 200 tra ragazzi e ragazze delle scuole medie con accompagnatori e testimoni parteciperanno a questa iniziativa organizzata Insieme alla Fondazione Museo della Shoah e all'Anpi. Abbiamo sempre pensato - ha aggiunto - che la memoria sia un fatto vivo, percepibile e concreta. In primavera organizzeremo un altro viaggio, per le scuole superiori. Vorremo capire se le condizioni internazionali ce lo permetteranno, ma vorremmo provare con Auschwitz e Birkenau, e - ha concluso - come nel viaggio di novembre, aumenteremo il numero di partecipanti rispetto alle edizioni precedenti". (Rer)