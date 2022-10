Speciale scuola: Roma, Mancini (Pd), scuole aperte oltre orario è grande risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centoquattordici scuole aperte "oltre l'orario ordinario a Roma con attività artistiche, culturali, di supporto scolastico e di contrasto alla povertà educativa sono un grande risultato. Solo chi è accecato dal rancore personale non vede i cambiamenti in corso in città. E' stato un piacere partecipare, insieme a tanti altri cittadini, all'evento "Roma Scuola Aperta, la Città educante", introdotta da una eccellente relazione da parte dell'assessora alla scuola del Comune di Roma, Claudia Pratelli sull'impegno dell'amministrazione per l'istruzione a 12 mesi dall'insediamento". Così il Deputato del Partito Democratico, Claudio Mancini, a margine dell'iniziativa dal titolo "Roma Scuola Aperta, la Città educante" che si è svolta questa mattina presso il Teatro India. (Com)