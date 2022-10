Speciale scuola: Roma, cori degli studenti nel cortile a La Sapienza, "Polimeni dimissioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Polimeni dimissioni": il coro si leva dal cortile della facoltà di scienze politiche dove sono riuniti centinaia di studenti dei collettivi in protesta dopo gli scontri con la polizia di martedì scorso. Fischi e applausi risuonano mentre una delle organizzatrici parla alla folla. "Abbiamo chiesto risposte alla rettrice Polimeni che ha replicato con una generica condanna della violenza ma l'intervento delle forze dell'ordine e le cinque camionette hanno avuto necessariamente la sua autorizzazione", spiega. Tra i tanti riuniti spiccano anche le bandiere dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi) e di numerose organizzazioni studentesche. Tanti i temi affrontati nel corso degli interventi da parte degli studenti: la pandemia, la didattica a distanza e i disagi vissuti negli ultimi due anni. "Vogliamo superare la semplice narrazione dell'accaduto, vogliamo parlare di quello che oggi è l'università: non è e non deve essere né un esamificio né una gara - prosegue una studentessa -. Vogliamo superare la retorica del merito e costruire la scuola del futuro".