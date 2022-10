Speciale scuola: Piemonte, 112 imprese selezionate per bando Bottega scuola 2022-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato il bando Bottega scuola 2022-2023 con l'ammissione di 112 imprese. "L’attenzione per il mondo dell’artigianato e per tramandare mestieri in cui si mescolano competenza, tradizioni e qualità – ha affermato l’assessore all’Artigianato Andrea Tronzano – è da sempre un cardine della Regione Piemonte. In questo modo, tra l’altro, molti giovani tra i 18 e i 29 anni si possono avvicinare a professioni di profilo garantendosi un futuro sicuramente di alta professionalità.Avere un mestiere in mano e il saper fare derivante da studio e applicazione garantiscono un buono stipendio e soprattutto danno alternative certe a percorsi scolastici tradizionali che non tutti hanno attitudine o piacere di seguire", ha concluso Tronzano. (Rpi)