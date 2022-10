Speciale scuola: Roma, Marinone (Pd), scuole aperte ottimo esempio di servizi a territorio e persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il delegato alle Politiche giovanili del sindaco Roberto Gualtieri, Lorenzo Marinone, in una nota, dichiara: "Con 114 scuole aperte sul territorio, Roma diventa laboratorio nazionale per nuovi servizi ai giovani, alle famiglie, in tutti i Municipi. Istituti aperti - aggiunge Marinone - anche di pomeriggio, sera e nei week end, che offrono corsi d'arte e di teatro, supporto scolastico, che accendono le luci delle aule nei quartieri combattendo la dispersione scolastica, la povertà educativa, dando riferimenti sicuri a tutti. Questo - sottolinea il delegato alle Politiche giovanili - è un provvedimento importantissimo, perché rigenera coesione sociale dopo la lunga sfida del Covid. Merito dell'assessora Claudia Pratelli e di questa amministrazione che sta interpretando al meglio la volontà politica di aprire spazi scolastici e culturali diffusi. Si torna a investire sulla scuola, con più risorse, più opportunità, più servizi. È la giusta direzione verso cui andare: una alleanza tra territorio, ragazzi, docenti, associazioni, terzo settore per far crescere Roma", conclude Marinone. (Com)