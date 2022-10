Speciale scuola: Roma, Pd, Capitale torna a investire sulla scuola, più risorse contro povertà educativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri capitolini Valeria Baglio, Carla Fermariello e Daniele Parrucci, del Partito democratico, in una nota, dichiarano: "Roma è tornata a investire sulla scuola. Con il progetto Roma scuola aperta, presentato al Teatro India, la città fa un salto in avanti in termini di risultati e nuove opportunità per gli studenti, nel contrasto alla povertà educativa, nella cura della comunità educante della Capitale. Grazie al Sindaco Gualtieri - spiegano i consiglieri capitolini del Pd - all'assessora alla Scuola Claudia Pratelli e all'assessore alla Cultura Miguel Gotor per aver presentato un piano che realizza uno dei pilastri delle linee programmatiche di questa amministrazione. Un lavoro che ha il sostegno e la collaborazione delle commissioni e della maggioranza e che ha visto un ampliamento delle risorse disponibili. È la scuola che si apre al territorio, con 114 scuole che prolungano l'orario curricolare, con attività diversificate di pomeriggio, sera e nei fine settimana, per rispondere all'esigenza di studenti e famiglie di avere riferimenti vitali nei quartieri e in tutti i Municipi, e con la mappa della città educante che prevede 131 proposte delle istituzioni educative della citta, corsi di lingua, di teatro, attività artistiche e dedicate alla sostenibilità ambientale. E ancora investimenti per l'efficientamento energetico, per la riqualificazione delle aule, per la rimozione di tutti i manufatti a rischio amianto, per ricucire la distanza tra centro e periferia a cominciare dall'offerta educativa delle scuole. Buona parte dei fondi per le opere arrivano dal Pnrr e contribuiranno a rendere le scuole della Capitale più sicure, moderne, efficienti e a misure di studenti. Tutto questo è possibile anche grazie al serio lavoro del personale della scuola, docenti, educatrici, collaboratori scolastici, che rappresentano un patrimonio del nostro sistema scolastico e che per questo vanno tutelati e sostenuti" concludono Baglio, Fermariello e Parrucci. (Com)