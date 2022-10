Roma: al Verano 33 eventi culturali fino al 13 novembre, omaggio a Gassman e Nicolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Roma Capitale, l'assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti e Ama hanno organizzato un ricco programma autunnale di iniziative culturali gratuite che si svolgeranno al Verano. Dal 29 ottobre al 13 novembre, sono 33 gli eventi gratuiti in programma, articolati in 8 giornate: visite guidate a tema (arte, storia, cinema, letteratura) a cui si aggiungeranno 3 eventi speciali nei giorni della commemorazione dei defunti. Il programma delle Passeggiate tra i Ricordi dell'autunno 2022 al Verano ha come titolo Effimeri ed Eterni, tra spazio pubblico e palcoscenico, in omaggio a due protagonisti che, in modi differenti, hanno segnato la vita culturale della Capitale e del nostro Paese: Renato Nicolini, a 10 anni dalla sua scomparsa, che in qualità di Assessore alla Cultura (1975-1986) ideò e realizzò l'Estate Romana e Vittorio Gassman, il grande mattatore del teatro e del cinema Italiano, di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita. Nel corso di più percorsi i visitatori, dotati di cuffiette, potranno ascoltare spezzoni di testimonianze audio proprio di questi due personaggi illustri e, condotti da una guida specializzata, visiteranno la loro tomba all'interno del cimitero monumentale di Roma.