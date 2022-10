Roma: al Verano 33 eventi culturali fino al 13 novembre, omaggio a Gassman e Nicolini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altra novità assoluta in programma quest’anno è il percorso naturalistico Natura, storia e paesaggio al Cimitero Monumentale del Verano, che intende valorizzare il cimitero storico della Capitale come bene paesaggistico, sintesi di natura, storia e architettura che ha pochi riscontri nei cimiteri delle altre grandi città. La suggestiva passeggiata nel verde, curata e condotta da agronomi del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, farà incontrare le specie botaniche più importanti e secolari, che fanno da degna cornice alla storia dei defunti del Verano. Il 30 ottobre e l’1 e 2 novembre la Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale dedicherà un omaggio speciale al Maestro Ennio Morricone, nel repertorio dei tradizionali appuntamenti dei “Concerti al Quadriportico”. Nei giorni 1, 6, 13 novembre l’itinerario Le Audaci. Storie di donne uniche dalla Repubblica Romana alla Repubblica Italiana sarà arricchito dalla partecipazione dell’Accademia Nazionale di Danza, che curerà suggestive performance lungo il percorso. Le azioni sceniche delle allieve dell’Accademia e i brani recitati da Sabina Barzilai si intersecheranno con il racconto al femminile dell’appassionata temperie politica e culturale dalla Repubblica Romana del 1849 alla Repubblica Italiana del 1945, evidenziando profili di donne protagoniste e audaci nella loro unicità. (segue) (Com)