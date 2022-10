Roma: al Verano 33 eventi culturali fino al 13 novembre, omaggio a Gassman e Nicolini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo voluto, come assessorato, contribuire al già ricco programma di eventi culturali previsti al Verano con un'assoluta novità: un 'trekking' botanico all'interno del cimitero storico monumentale di Roma - dichiara l'assessora Alfonsi -. Grazie alle Guide del nostro Servizio Giardini è stato studiato un percorso che permette di far conoscere al pubblico il patrimonio arboreo di pregio e raro del Verano. Un ulteriore tassello del lavoro che, insieme ad Ama, abbiamo avviato per la riqualificazione dei cimiteri della Capitale con interventi sulle strutture, la cura del verde e delle alberature, l'efficientamento e la semplificazione dei servizi. Vogliamo rendere i cimiteri luoghi accoglienti nella loro funzione di culto, valorizzandone anche, come nel caso del Verano, gli aspetti paesaggistici, storici e culturali". "Ringrazio l’assessora Alfonsi e Roma Capitale per il costante e prezioso supporto. I Cimiteri Capitolini sono luoghi in cui viene custodita la memoria della nostra città – sottolinea il presidente di Ama Daniele Pace -. Ama è impegnata in attività quotidiane volte ad assicurare il miglioramento di tutti i servizi. A ciò si affianca la continua valorizzazione culturale del Verano che è a tutti gli effetti un museo a cielo aperto e un inestimabile patrimonio di affetti e di storie grandi e piccole". Per tutte le visite guidate saranno disponibili supporti audio con le voci dei personaggi incontrati lungo i percorsi. Il calendario prevede almeno 4 visite guidate al giorno. Le visite guidate hanno una durata media di circa 2 ore. Ogni domenica è presente il percorso “accessibile”, della durata di 1 ora, privo di scale e altre barriere. (Com)