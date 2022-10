Fvg: assessore Formazione, progetti Maestri del lavoro sono risorsa per giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti elaborati dai 'Maestri del lavoro' per gli studenti sono una risorsa preziosa per accompagnare i giovani nella delicata fase di transizione tra la scuola e l'inserimento lavorativo. Ne è convinta l’assessore al Lavoro e alla Formazione, Alessia Rosolen, che oggi è intervenuta alla presentazione delle proposte di orientamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado della Federazione dei maestri del lavoro del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'Associazione nazionale lavoratori anziani. Si tratta, nelle parole dell’assessore, di "un sistema in cui una pluralità di attori mettono a disposizione le proprie competenze per fornire indicazioni utili e che sta producendo risultati importanti sul nostro territorio: il Friuli Venezia Giulia, in questi anni, ha visto da un lato aumentare le entrate nel mondo del lavoro da parte dei giovani tra i 25 e i 34 anni, dall'altro ridursi notevolmente sia il gap di ingressi tra maschi e femmine, sia il dato sulla dispersione scolastica". I punti di forza del progetto, per l’assessore stanno proprio nella "presenza di soggetti che si relazionano con i giovani e che testimoniano in prima persona le loro esperienze" e nell'"attenzione alla sicurezza in ambito lavorativo, che anche la Regione sta affrontando con particolare convinzione prevedendo di attivare il primo master pluriennale dedicato a questo tema". (Frt)