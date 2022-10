Usa: costi per stipendi e bonus in crescita del 5 per cento in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre dell'anno i costi per gli stipendi e i bonus percepiti dai lavoratori statunitensi sono cresciuti del 5 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Lo indicano i dati pubblicati oggi dal dipartimento del Lavoro, che seguono quelli di ieri del dipartimento del Commercio che registrano una crescita del 2,6 per cento del prodotto interno lordo nello stesso periodo. Stipendi e bonus, trainati dall'espansione del mercato del lavoro dopo la pandemia di Covid-19, sono aumentati rapidamente negli ultimi mesi, contribuendo all'impennata dell'inflazione. Il mercato del lavoro si è raffreddato negli ultimi mesi, con un rallentamento della crescita mensile dei posti di lavoro, ma è rimasto in espansione anche nel terzo trimestre dell'anno. (Was)