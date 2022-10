Inflazione: Cgil, a due cifre richiede misure immediate e importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le stime Istat sull'inflazione di ottobre confermano che l'impennata dei prezzi non si ferma e, anzi, diventa a due cifre sfiorando il 12 per cento o il 13 per cento a seconda dell'indice, come non era avvenuto da quasi quarant'anni. Occorrono misure importanti e occorrono ora". Lo afferma, in una nota, la vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi. "Le cause dell'inflazione sono molteplici e vengono da lontano. Di sicuro - sottolinea la dirigente sindacale - prezzi energetici e alimentari concorrono pesantemente a incrementare prezzi e speculazione. Non basta certo aumentare i tassi da parte delle Banche centrali per riportare la tendenza verso il 2 per cento che ormai non sembra raggiungibile nemmeno nel 2023. Al contrario, la politica monetaria della Bce non si sta dimostrando né efficace né utile in questa fase in cui il rischio di recessione è molto elevato". (segue) (Com)