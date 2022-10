Inflazione: Cgil, a due cifre richiede misure immediate e importanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Fracassi "la perdita di potere d'acquisto di redditi, salari e pensioni rischia di essere troppo alta. Ad esempio, prendendo la retribuzione contrattuale lorda media annua e applicando l'incremento medio previsto per quest'anno dai contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente rinnovati, la perdita di potere d'acquisto nel 2022 sarebbe comunque di oltre 1.800 euro. È come se le lavoratrici e i lavoratori dipendenti italiani non ricevessero la tredicesima. Una situazione ancor più grave per i pensionati, i precari, i giovani autonomi, i disoccupati. Servono subito - prosegue la vice segretaria generale della Cgil - provvedimenti di sostegno all'economia, ai redditi, alle famiglie, all'occupazione, provvedimenti di contrasto alla disoccupazione, alla precarietà e alla svalutazione del lavoro. Misure che siano immediatamente percepibili, ben oltre i 200 o i 150 euro una tantum. Di sicuro - conclude Fracassi - non è il momento di fare condoni o innalzare il tetto del contante. Siamo pronti a discuterne con il governo". (Com)