Museo Archeologico di Napoli: Sangiuliano, un luogo fondamentale per acquisire consapevolezza della nostra identità

- Questa non è una visita ufficiale ma un omaggio informale, ma doveroso, ai luoghi che hanno segnato la mia crescita". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al termine della sua visita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. "Da bambino - ha raccontato - venivo qui la domenica mattina, per inebriare il mio spirito osservando le testimonianze della grandezza romana. Pe me questo è un luogo del cuore, innanzitutto. Poi da adulto, quando sono diventato giornalista, ho acquisito la consapevolezza dell'importanza di questo luogo". "Qui - ha spiegato il ministro - si acquisisce la piena consapevolezza della storia occidentale e della differenza tra la polis greca, i cui membri partecipano attivamente e democraticamente alla vita pubblica, e la mentalità orientale dove non ci sono cittadini ma sudditi. In passato, forse, la nostra classe politica non ha avuto consapevolezza di questo luogo". "Questo è un luogo che testimonia una dimensione storica dell'Italia, non soltanto di Napoli. Questo è un luogo fondamentale della nostra identità. Questo è un luogo del nostro idem sentire come avrebbe detto Giambattista Vico", ha concluso Sangiuliano. (Ren)