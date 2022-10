Bolivia: indetto sciopero dei trasporti contro chiusura esportazioni, bloccato il confine con il Cile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero è stato indetto contro lo spostamento dal 2023 al 2024 del censimento, lo strumento che il governo usa per redistribuire i fondi alle varie province: quella orientale di Santa Cruz, al confine col Brasile, è ritenuta il "motore economico" del Paese. Il Comitato civico, guidato dallo storico leader Luis Fernando Camacho, denuncia come illegale l'ulteriore rinvio di un appuntamento decennale, tenutosi l'ultima volta nel 2012. Il governo ritiene però che non esistano le condizioni per poter svolgere il censimento entro il primo semestre del 2023, riportando difficoltà tecniche e organizzative legate ai ritardi creati soprattutto dalla pandemia. Il mancato accordo tra le parti ha spinto il Comitato a proclamare uno sciopero a tempo indeterminato, causa di blocchi alla produzione e alla distribuzione delle merci. (segue) (Brb)