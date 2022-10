© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti operatori hanno deciso di non pagare la tassa sugli extraprofitti. “C'è un appello che sarà valutato a novembre, una verifica su questa tassa”. Lo ha dichiarato il Chief financial officer di Eni, Francesco Gattei, nel corso della conference call sui risultati del terzo trimestre 2022. “L'Europa ha definito una cornice, una guida per questo tipo di contributi”, ha aggiunto Gattei. (Rin)