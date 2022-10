Spagna: Corte suprema conferma assoluzione 34 imputati nel processo quotazione Bankia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema spagnola ha confermato l'assoluzione dei 34 imputati nel processo per la quotazione in Borsa di Bankia, tra cui l'ex presidente dell'ente ed ex direttore generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Rodrigo Rato, per i reati di frode agli investitori e falso in bilancio. La Corte ha respinto in una sentenza di 178 pagine due ricorsi presentati contro la decisione del Tribunale nazionale del settembre 2020, decisione nella quale "non ci sono errori evidenti" relativi alla valutazione delle prove assunte nel processo. Per il tribunale è "chiaramente evidente" che il processo culminato nella quotazione in Borsa di Bankia è stato "intensamente supervisionato" dalla Banca di Spagna, dalla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv), dal Fondo per la ristrutturazione bancaria ordinata (Frob) e dall'Autorità bancaria europea (Eeba), con l'approvazione di tutte le istituzioni. La Corte suprema ha concluso che il prospetto conteneva informazioni finanziarie e non finanziarie "ampie e accurate", "più che sufficienti" per consentire agli investitori all'ingrosso e al dettaglio di formarsi un giudizio motivato sul valore della società offerta. (Spm)