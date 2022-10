Governo: Barbieri (Confcommercio), su tetto contante regola comune in Ue o si perde competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Alzare il tetto del contante può contribuire a incentivare i consumi, in particolare per i big spender stranieri che da sempre scelgono l'Italia come meta turistica. Il tema non va visto sempre e per forza come rischio nero. Ripeto che è ancora molto diffuso tra gente di una certa età e a Milano, fonte di turismo internazionale, tra turisti stranieri. Rischiamo che se un arabo nel suo tour passa anche dalla Germania acquisti lo stesso prodotto lì. Parliamo soprattutto del lusso ma non solo. Allora si faccia una regola uguale per tutti un Ue, altrimenti si perde in competitività". Lo scrive sul suo profilo Facebook, Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio, Milano, Lodi e Monza e Brianza. (Rem)