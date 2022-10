Milano: Sardone (Lega), via Padova non può diventare ghetto islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Sala, la sua giunta e tutta la maggioranza hanno deciso di trasformare la zona di via Padova in un grande ghetto islamico. Il via libera alla nuova moschea negli ex bagni pubblici di via Esterle, che sarà gestita dalla Casa della cultura islamica di via Padova 144, è uno schiaffo a tutti i cittadini onesti e perbene. Parliamo infatti di un'associazione che in questi anni ha svolto la funzione di luogo di culto in maniera abusiva. Questa moschea è stata frequentata anche da Issam Shalabi, il terrorista legato all'Isis arrestato in via Meucci nel 2018". Lo afferma in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. "Ma tutto ciò alla sinistra radical chic non sembra importare nulla, anzi pensa pure di regolarizzare posizioni al di là della legge. Sarà divertente, si fa per dire, anche capire in che modo prenderanno lo sgombero gli antagonisti della rete Noi ci siamo e i clandestini che da tempo occupano abusivamente gli ex bagni pubblici in condizioni igienico sanitarie indecenti. Voglio far notare inoltre che per 1.500 metri quadrati di spazi la comunità musulmana che ha vinto il bando sborserà 480.000 euro: una cifra irrisoria se pensiamo alla media del mercato immobiliare milanese. Vigileremo su ogni singolo atto per tutelare la sicurezza dei cittadini che non meritavano certo una nuova moschea nella zona (c'è già quella di via Padova 366) ma anzi di poter usufruire degli ex bagni pubblici dopo una loro totale riqualificazione". (Com)