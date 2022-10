Sanità: Bonafoni (CZ), domani in piazza con sindacati per ribadire centralità servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarò anche io in piazza domani mattina, al fianco dei sindacati e delle operatrici e degli operatori della sanità che chiedono giustamente al Governo misure e investimenti adeguati per un settore fondamentale per la fase delicata che stiamo attraversando". Così in una nota la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti. "Il servizio sanitario è centrale per la democrazia, per garantire cure per tutti e tutte. Ma come giustamente afferma lo slogan scelto per la manifestazione di domani, "se non la curi, non ti cura". È fondamentale utilizzare le risorse del Pnrr per potenziare la sanità pubblica territoriale, dotarla di strumenti e unità di personale adeguate e risolvere le tante criticità e carenze che ancora caratterizzano molte aree del Paese". (Com)