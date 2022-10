Roma: Mattia-Cicculli (Pd-Sce), stupro al Policlinico, urgente rete istituzioni-comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eleonora Mattia, presidente Commissione Pari opportunità Regione Lazio e Michela Cicculli, presidente Commissione Pari opportunità Roma Capitale, in una nota dichiarano: "Rabbia e condanna per lo stupro di stanotte al Policlinico Umberto I. Desideriamo esprimere massima vicinanza alla ragazza che ha subito violenza, in uno spazio che dovrebbe essere invece di accoglienza e formazione". "Un altro stupro a Roma in poche settimane, la violenza maschile contro le donne è sempre più diffusa e dobbiamo alzare subito il tiro: basta molestie, basta violenze, basta parole. Per vincere questa battaglia serve un'alleanza civica forte e coraggiosa fra persone, parti sociali e istituzioni. Solo così potremo cambiare paradigma culturale e dirci veramente comunità contro ogni violenza di genere", concludono, (Com)