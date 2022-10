Bosnia: von der Leyen inaugura tratto autostradale del Corridoio 5c

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato ufficialmente inaugurato in Bosnia Erzegovina il tratto dell'autostrada lungo 7 chilometri che fa parte del Corridoio 5c (parte del Corridoio paneuropeo 5) finanziato anche con fondi europei. Secondo il sito di informazione "klix.ba", all'inaugurazione erano presenti la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier del Paese balcanico, Zoran Tegeltija. La realizzazione di questa tratta è costata 77,9 milioni di euro, di cui 23,3 milioni forniti dall'Unione Europea. La costruzione della galleria Ivan presente sullo stesso tratto è costata 56,7 milioni di euro. L'Ue ha fornito finora sovvenzioni per un importo totale di 542 milioni di euro per la costruzione di autostrade in Bosnia Erzegovina. (Seb)