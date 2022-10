Tunisia: commissione elettorale annuncia 1.427 candidature per elezioni 17 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in totale 1.427 le candidature presentate in Tunisia per le prossime elezioni legislative previste il 17 dicembre per eleggere 161 deputati dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo. Lo rende noto oggi la commissione elettorale indipendente specificando che, tra i candidati, 1.213 sono uomini e 214 donne. Il vicepresidente della commissione, Maher Jedidi, ha dichiarato all'agenzia di stampa "Tap" che le richieste di candidatura all'interno del Paese, in 151 distretti elettorali, sono 1.400, mentre 27 sono le candidature ricevute dall’estero, in dieci diversi distretti. “La commissione inizierà oggi le verifiche della validità dei documenti presentati dai candidati”, ha spiegato Jedidi, secondo il quale sarà poi rilasciata una lista preliminare in base al calendario elettorale annunciato in precedenza. (Tut)