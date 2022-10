Assago-Asso: Berlusconi, vicinanza a feriti e famiglia vittima, un abbraccio a Marí

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "In un centro commerciale si dovrebbe trascorrere un momento di svago, non incontrare terrore e paura della morte. La mia sentita vicinanza a tutti i feriti e, soprattutto, le mie condoglianze ai parenti della vittima del folle gesto di Assago. Un abbraccio a Pablo Marí del 'mio' Monza", scrive su Instagram il presidente e senatore di Forza Italia Silvio Berlusconi, anche presidente Monza calcio. "La sicurezza dei cittadini deve essere un valore e la chiave della civiltà umana. Per questo, lo Stato e gli Enti locali devono utilizzare ogni mezzo a propria disposizione per garantirla", aggiunge. (Rin)