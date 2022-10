Cina-Serbia: premier Li si congratula con omologa Brnabic per nuovo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Keqiang, ha esteso le sue congratulazioni all'omologa della Serbia, Ana Brnabic, per la sua rielezione alla guida dell'esecutivo. Lo riporta l'emittente statale "Cgtn", aggiungendo che il premier cinese ha espresso l'intenzione di lavorare per consolidare "la tradizionale amicizia" con Belgrado e favorire il progresso del partenariato strategico globale. Li ha ribadito "la grande importanza" attribuita dalla Cina alle relazioni con la Serbia, esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti sinora nella cooperazione bilaterale. Il nuovo governo della Serbia si è insediato nella serata del 26 ottobre, quando i deputati del parlamento hanno espresso la fiducia al nuovo esecutivo con 157 voti a favore e 68 contrari. Gli astenuti sono stati 25. Brnabic ha quindi ricevuto il sostegno della maggioranza dell'Assemblea per il suo terzo mandato consecutivo a capo del governo serbo. La squadra ha 28 ministri divisi in 25 ministeri, con tre ministri senza portafoglio.(Cip)