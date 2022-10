Ambiente: Yellen, Europa all'avanguardia nella promozione di obiettivi climatici ambiziosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è all'avanguardia nella promozione di obiettivi climatici ambiziosi. Lo ha dichiarato la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, durante un intervento video all'Eu Sustainable Investment Summit di Bruxelles. "Il cambiamento climatico rappresenta un rischio esistenziale, ma comporta anche rischi significativi per la nostra economia. In un mondo che continua a riscaldarsi, le regioni che oggi sono prospere potrebbero diventare inadatte all'attività economica e produttiva. Inoltre aggrava le catastrofi meteorologiche e contribuisce all'aumento dell'insicurezza alimentare", ha detto. "La guerra in Ucraina sta avendo un bilancio umano devastante, ma ha anche evidenziato i rischi della nostra continua dipendenza dai combustibili fossili. L'amministrazione Biden sta lavorando con i nostri alleati e partner per rafforzare la sicurezza energetica europea e globale", ha aggiunto. "Nel farlo, la posizione della nostra amministrazione è chiara. Gli investimenti nell'energia pulita forniscono una base più stabile per l'economia globale. Siamo impegnati in questo futuro e vogliamo lavorare insieme per portare avanti questo obiettivo, nei mesi e negli anni a venire", ha concluso. (Beb)