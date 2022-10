Covid: Confcommercio Salute, mantenere mascherine in Rsa, priorità è tutela pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’eliminazione dell’obbligo delle mascherine nelle Rsa è un tema che va trattato con estrema cura. Quotidianamente, da operatori e ospiti delle strutture, il riscontro sull’utilizzo dei dispositivi di protezione che oggi ci arriva dopo due anni di pandemia è positivo. Per questo riteniamo che il mantenimento delle mascherine nei nostri luoghi di cura non debba considerarsi come negativo, anzi”. Lo afferma Luca Pallavicini, presidente di Confcommercio Salute, Sanità e Cura, organizzazione di Confcommercio che rappresenta a livello nazionale centinaia di realtà del settore assistenziale, sociale e socio sanitario. “Comprendiamo la volontà del governo di dare un segnale forte di ripartenza, anche dal punto di vista dell’immagine - prosegue Pallavicini - ma ribadiamo come già fatto in passato il nostro appello di porre sempre al centro e come priorità la tutela dei pazienti anziani e fragili". (segue) (Com)