Firenze: post con bestemmia, il ministero chiede verifica all'Ufficio scolastico regionale

- In riferimento all’episodio di Firenze, all’offesa istituzionale e alla volgarità blasfema di cui si è reso protagonista un professore, a esclusiva tutela della intera comunità scolastica e in particolare del ruolo e della dignità degli insegnanti e dell'interesse degli studenti, il ministero dell'Istruzione e del Merito ha chiesto al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la Toscana di verificare la compatibilità dei fatti accaduti con i doveri e le responsabilità che l'ordinamento prevede per un docente. Lo riferisce lo stesso ministero in una nota. (Com)