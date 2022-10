Speciale difesa: intelligence britannica, nel sud forze russe troppo deboli per offensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe dispiegate nell'Ucraina meridionale sono tanto indebolite da non poter più passare all'offensiva. È quanto riferisce l'intelligence britannica nel rapporto quotidiano sulla guerra nell'ex repubblica sovietica, pubblicato dal ministero della Difesa di Londra. In particolare, le compagnie russe nella regione di Kherson erano formate da sei-otto effettivi, invece dei 100 previsti. Per tale motivo, nelle ultime sei settimane, la fanteria russa è passata a una posizione “chiaramente difensiva a lungo termine” nella maggior parte dei settori del fronte. Tale sviluppo è probabilmente dovuto a “una valutazione più realistica” da parte di Mosca, secondo cui i reparti russi in Ucraina “in grave misura scarsamente equipaggiati e poco addestrati, sono attualmente in grado di svolgere soltanto operazioni difensiva”. Per riprendere l'iniziativa, la Russia deve sviluppare forze mobili di alta qualità, le uniche in grado di contrastare dinamicamente l'esercito ucraino e passare all'offensiva. (Geb)