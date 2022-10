Speciale difesa: Ucraina, generale polacco Trytek scelto per guidare missione di addestramento Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il generale polacco Piotr Trytek è stato scelto per guidare la missione dell’Unione europea per l’addestramento di truppe ucraine. Lo ha reso noto il ministero della Difesa della Polonia. L’Ue ha deciso di intraprendere una missione per l'assistenza militare all'Ucraina (Eumam Ukraine) allo scopo di rafforzare le capacità militari di Kiev. Trytek “guiderà la missione militare internazionale per le Forze armate ucraine. E’ una grande responsabilità ma anche il riconoscimento della posizione della Polonia nell’arena internazionale”, ha commentato il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, in un messaggio su Twitter. Il quartier generale di Eumam Ukraine sarà a Bruxelles, mentre in Germania e Polonia verranno installati i comandi operativi. Molta dell’attività di addestramento si svolgerà in territorio polacco. (Vap)