Speciale difesa: Steinmeier, verso anni più duri, contribuire a difesa Nato è un dovere

- La Germania si trova “di fronte ad anni più duri, più grigi” a seguito della “rottura epocale” segnata dalla guerra che la Russia ha mosso all'Ucraina. “Inizia un'epoca di difficoltà”. È quanto affermato dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, nel discorso sullo stato del Paese, in onda sull'emittente radiotelevisiva “Ard”. Il capo dello Stato tedesco ha quindi ricordato che la Germania è forte e ha già superato “altre crisi” nella sua storia. “Siamo più forti di altri”, ma “abbiamo bisogno di volontà di autoaffermazione, non mentalità di guerra, ma spirito e forza di resistenza”, ha sottolineato Steinmeier. Il presidente tedesco ha quindi dichiarato che la Germania è “in dovere” di contribuire alla difesa della Nato e si assume questa responsabilità, nell'Alleanza atlantica e in Europa. Alleati e partner “devono poter fare affidamento” sulla Germania e, come infine affermato da Steinmeier, ciò significa anche potenti Forze armate con “capacità di conflitto”. (Geb)