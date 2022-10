Afghanistan: proteste in Iran ispirano donne afgane a sfidare il regime talebano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste che da 42 giorni stanno scuotendo l’Iran, innescate dalla morte della 22enne curda Mahsa Amini, stanno divenendo fonte di ispirazione per le donne dell’Afghanistan ritornate dall’agosto del 2021 sotto l’oppressione del regime dei talebani. Sebbene le proteste afghane siano di dimensioni notevolmente inferiori e abbiano incluso principalmente donne della minoranza sciita hazara, sono proseguite a ritmo sostenuto per diverse settimane, coinvolgendo anche gli studenti universitari. Intervistato da “Agenzia Nova”, l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, ultimo Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, ha osservato che quello che sta accadendo nel Paese è “un fenomeno che non si fermerà” anche se “per ora è limitato”. Secondo il diplomatico, “i talebani ne stanno sottovalutando la portata però potremmo vedere un cambio di passo nella protesta se accadrà come in Iran che alle donne si uniscono anche gli uomini”. (segue) (Res)