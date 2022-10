Afghanistan: proteste in Iran ispirano donne afgane a sfidare il regime talebano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Afghanistan, alcune delle più grandi proteste guidate da donne sono iniziate dopo un attacco suicida del 30 settembre contro centro educativo a Kabul, in cui sono state uccise 53 ragazze di etnia hazara. Manifestazioni e proteste si sono estese anche alle provincie di Herat, Bamiyan, Daikundi, Balkh, Panjshir e Kapisa. Le manifestazioni in Iran sono iniziate proprio a seguito della discesa delle donne nelle strade contro l’obbligo del velo nelle città del Kurdistan iraniano a cui hanno preso parte via via anche gli uomini, facendo dilagare l’ondata di proteste in oltre 190 città e in tutte le 31 provincie della Repubblica islamica iraniana, trasformandosi nelle più ampia rivolta contro il regime dal 1979. “Se accadesse come Iran, in Afghanistan ci sarebbero ingerenze esterne molto forti, che non sarebbero volte ad una destituzione dei talebani, che non è un obiettivo realistico, ma sicuramente per indurli alla ragione”, ha affermato il diplomatico. (segue) (Res)