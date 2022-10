Afghanistan: proteste in Iran ispirano donne afgane a sfidare il regime talebano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrando nella loro sesta settimana, le proteste in Iran sono un catalizzatore per le donne afgane a sfidare il divieto statale di manifestazioni non autorizzate. Parlando al quotidiano saudita “Arab News”, Zarmina Sharifi , una studentessa attivista di Nangarhar, nell’est del Paese, ha affermato che le proteste in Iran sono un “simbolo di resistenza e risveglio” per le donne afgane. Dopo il ritiro delle forze Nato dall’Afghanistan nell’agosto del 2021, il movimento estremista dei talebani ha imposto le restrizioni già applicate nel primo Emirato islamico dell’Afghanistan (1996-2001), impedendo alle ragazze adolescenti di frequentare la scuola secondaria, obbligando molte dipendenti del settore pubblico a non lavorare, reintroducendo l’obbligo del velo integrale e il tutoraggio maschile. Le proteste in Afghanistan sono vietate e i talebani disperdono spesso le manifestazioni organizzate dalle donne con tattiche intimidatorie o sparando in aria. (segue) (Res)