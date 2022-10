Afghanistan: proteste in Iran ispirano donne afgane a sfidare il regime talebano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste stanno interessando non solo le donne hazara, ma anche di altre etnie. Per interrompere una protesta del 2 ottobre, i combattenti talebani hanno sparato in aria e il giorno seguente hanno rinchiuso le studentesse nei dormitori della Balkh University. L'11 ottobre, le forze talebane incaricate dell’ordine pubblico hanno espulso circa 60 studentesse, la maggior parte della minoranza etnica hazara, dai dormitori dell'Università di Kabul, in rappresaglia delle proteste organizzate dopo il massacro del 30 settembre scorso. La resistenza delle donne afghane alle nuove repressioni talebane continua sia tramite le manifestazioni in piazza che attraverso la denuncia sui social media, diffondendo video e immagini della brutale repressione dei talebani. Per impedire di girare video e scattare fotografie, i talebani avrebbero vietato alle ragazze di portare con sé i propri telefoni cellulari quando si recano fuori dalla loro abitazione. (Res)