Migranti: primi segnali di lotta ai trafficanti anche dal Nord Africa

- Poco meno di una settimana dopo l’insediamento del governo di Giorgia Meloni e alcuni giorni dopo l’emanazione da parte del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di una direttiva per valutare il blocco dell’ingresso delle navi delle Ong, le autorità preposte in Libia e Tunisia hanno bloccato diversi scafisti e fermato tentativi di partenze. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha emanato, lo scorso 25 ottobre, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, una direttiva ai vertici delle Forze di polizia e della Capitaneria di porto perché informino le articolazioni operative che il ministero degli Affari esteri, con note verbali alle due ambasciate degli Stati di bandiera (Norvegia e Germania), ha rilevato che le condotte delle due navi Ocean Viking e della Humanity 1 attualmente in navigazione nel Mediterraneo non sono “in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale”. Le condotte, sulla base dell’articolo 19 della Convenzione internazionale delle Nazioni unite sul diritto del mare, saranno valutate ai fini dell’adozione da parte del titolare del Viminale, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, del divieto di ingresso nelle acque territoriali. (segue) (Res)