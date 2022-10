Migranti: primi segnali di lotta ai trafficanti anche dal Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, 27 ottobre, la Brigata 444, affiliata al Governo di unità nazionale della Libia (Gun) basato a Tripoli, ha sequestrato sei autovetture, arrestato sette trafficanti di esseri umani e fermato 150 migranti nel deserto libico. Secondo quanto ha riferito lo stesso gruppo armato in un comunicato stampa, durante la stessa operazione, gli uomini della Brigata 444 hanno fermato 150 persone di diverse nazionalità “che stavano attraversando illegalmente il confine libico nel tentativo di raggiungere le coste e salpare verso l’altra sponda del Mediterraneo”. Le immagini pubblicate su Facebook dal gruppo armato, considerato tra i più forti e meglio equipaggiati della Libia, mostrano un’auto fuori strada in fiamme, alcuni presunti trafficanti stesi a terra con le mani dietro la testa, decine di migranti in apparenza subsahariani, tra cui diverse donne, venire portati via da uomini in divisa militare con il volto coperto. Intanto le unità della guardia costiera della Tunisia hanno sventato 18 operazioni di emigrazione irregolare in diverse regioni del Paese recuperando 295 persone, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. Lo ha riferito il portavoce ufficiale dell'amministrazione generale della Guardia nazionale, Houssem Eddine Jebabli, sulla pagina Facebook ufficiale, affermando che sono state prese le misure necessarie nei loro confronti, dopo aver ottenuto l'autorizzazione della procura della Repubblica. (segue) (Res)