Speciale energia: Algeria, due contratti per le italiane Tecnimont e Arkad

- La compagnia nazionale per gli idrocarburi dell’Algeria, Sonatrach, ha firmato, due accordi con altrettante aziende italiane, Tecnimont - controllata di Maire Tecnimont S.p.A. - e Arkad. Quest’ultima ha firmato un contratto con il gruppo Tft (Sonatrach e Total Energis) per la produzione in Epcm (Engineering, Procurement , Construction and Construction Management) per una nuova unità di compressione nel giacimento di gas Tin Fouiyé Tabenkort e di una rete di collegamento di 24 nuovi pozzi all’impianto pre-esistente. Secondo quanto riferito da Sonatrach, il progetto consentirà di mantenere la produzione a 11 milioni di metri cubi al giorno. Il progetto ha un valore di 24 miliardi di dinari (circa 170 milioni di euro) e sarà realizzato in 34 mesi. (Ala)