Speciale energia: Moldova, ministro Esteri Tiraspol, pronti a discutere con Chisinau della crisi energetica

20 luglio 2021

- Tiraspol è pronta a organizzare un incontro dei suoi rappresentanti politici con quelli di Chisinau per discutere della crisi energetica. Lo ha affermato il ministro degli Esteri della Transnistria, Vitali Ignatiev, nel corso di un'intervista alla stampa della regione separatista, dopo che il governo della Moldova ha chiesto l'organizzazione di negoziati sul tema. "Attualmente la Moldova consegna giornalmente alla centrale elettrica di Cuciurgan quantità aggiuntive di gas naturale, che riesce a raccogliere grazie alle misure di risparmio energetico attuate. Ciò aumenta un po' la produzione di elettricità, ma non è sufficiente", ha affermato Ignatiev. Secondo il ministro di Tiraspol, "se la Moldova vuole avere un confronto maturo sulle questioni energetiche, deve parlare direttamente con la Russia". "Le consegne di gas naturale alla Moldova e alla Transnistria a novembre dipendono dalle relazioni della Moldova con Gazprom e la Russia. Se queste quantità verranno mantenute, la centrale elettrica di Cuciurgan non potrà aumentare la fornitura di energia elettrica", ha osservato il ministro degli Esteri di Tiraspol. Ignatiev ha anche affermato che, durante l'incontro, i rappresentanti del regime separatista di Tiraspol discuteranno anche delle importazioni di medicinali e merci in Transnistria, nonché delle limitazioni imposte in campo bancario. (Rob)