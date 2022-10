Speciale energia: Conftrasporto, tutelare resilienza trasporti e logistica con politiche per accessibilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Le crisi del nostro tempo evidenziano l’importanza della resilienza dei trasporti e della logistica per la crescita e lo sviluppo, e la conseguente esigenza di politiche dedicate per l’accessibilità sostenibile nel contesto dei processi di transizione ecologica e digitale. È quanto si legge in un documento di Conftrasporto contenente le proposte alla politica e al governo. "Occorre fare leva - sottolinea il documento - su tutte le risorse disponibili: su tutte le infrastrutture, su tutte le modalità di trasporto, su tutte le alimentazioni disponibili, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica. A quest’ultimo riguardo, in considerazione delle potenzialità sul fronte della transizione ecologica dei biocarburanti e dei carburanti sintetici, andrebbe riconsiderato, nell’ambito del pacchetto Fit for 55, il superamento dei motori endotermici. Analoga riconsiderazione all’interno del Pacchetto, meritano, inoltre, specialmente a seguito dell’emergenza energetica in corso, l’estensione del meccanismo Ets ai trasporti stradali e marittimo, il superamento del regime di tassazione specifica per il gasolio commerciale, l’eliminazione delle agevolazioni consentite per la tassazione del trasporto marittimo e della filiera nazionale del gas naturale. D’altra parte, il perdurare dell’emergenza energetica, che colpisce in via prioritaria tutto il comparto dei trasporti e della logistica, rende necessaria l’attivazione di adeguati strumenti di sostegno per gli operatori del comparto. Per il potenziamento infrastrutturale è prioritario l’avanzamento del programma di investimenti indicato nell’allegato infrastrutture al Def 2022. Un programma che può fare conto su risorse – a partire da quelle del Pnrr e del Piano complementare (Pnc) – per circa 300 miliardi di euro, ma che va posto 'al riparo' dagli impatti del caro materiali e del caro energia. Sarà, inoltre, decisiva - conclude Conftrasporto - la riforma dei contratti pubblici per lo snellimento strutturale delle procedure in materia di realizzazione delle opere pubbliche". (Rin)