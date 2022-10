Speciale energia: Alleanza fotovoltaico, da Meloni messaggi incoraggianti per sviluppo rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo fiduciosi che il nuovo governo punti sulla transizione energetica e acceleri lo sviluppo sistematico e programmatico dei progetti per l’energia rinnovabile. Il presidente Meloni, nel suo discorso programmatico alla Camera, ha dichiarato che la priorità, per mettere un argine al caro energia, è quella di accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale, perché dal dramma della crisi energetica possa emergere, per paradosso, anche un’occasione per l’Italia". Lo dichiara l'Alleanza per il fotovoltaico, che rappresenta alcuni dei principali operatori energetici impegnati nello sviluppo di soluzioni per l'energia solare utility scale sul territorio. "Oggi - continua l'Alleanza - siamo impegnati per la realizzazione di progetti per 14 miliardi di euro di investimenti privati, con un ulteriore indotto di oltre un miliardo di euro di opere di sostenibilità sul territorio, e fornire al paese 10 GW di nuova potenza installata in tempi brevi. Le aziende del settore hanno aperto sedi in tutta Italia, formato personale, altamente specializzato e contribuito all’incremento dei nuovi green job, non solo nei grandi centri cittadini, ma anche nelle province. Una ricchezza per il paese frenata dall’attesa delle autorizzazioni". (Com)