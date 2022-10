Speciale energia: ministro norvegese Aasland, no a tetto dinamico sul gas, soluzione sia commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all'introduzione di un tetto al prezzo dinamico sul prezzo del gas, la posizione della Norvegia è quella di voler trovare una soluzione nell'ambito di un quadro commerciale. Lo ha detto Terje Aasland, ministro norvegese all'Energia e al petrolio, durante una conferenza stampa a Oslo assieme alla commissaria europea all'Energia, Kadri Simson. "Noi, come governo, non vendiamo gas, sono le compagnie private a farlo. Penso che il modo più ragionevole per affrontare il problema sia di agire in un quadro commerciale in cui le compagnie si incontrano e stipulano contratti su gas e energia", ha detto. Rispetto il modo in cui la Commissione e gli Stati membri stanno lavorando ogni giorno per far fronte alla crisi energetica", ha aggiunto. "Il dialogo è importante per capirci a vicenda. Vogliamo che una soluzione sia presa in un quadro commerciale, questo è sempre il nostro messaggio", ha concluso. (Sts)