Speciale energia: Veneto, 11 milioni da concessioni energia idroelettrica a case di riposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Territorio infrastrutture e ambiente del Consiglio veneto ha dato il proprio benestare per destinare alle case di riposo e alle strutture residenziali accreditate l'80 per cento dell'importo monetario derivante dalla monetizzazione dei kilowatt di potenza nominale di concessione delle grandi derivazione idroelettriche, pari a 11 milioni e 105 mila euro per l'anno 2021. "L'auspicio è che queste risorse servano per calmierare le rette delle case di riposo e per aiutare le famiglie più in difficoltà nel pagare le bollette", ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Gianpaolo Bottacin. Il 2021 è il primo anno in cui la legge regionale 27 del 2020 che "prevede che i concessionari di grandi derivazioni ad uso idroelettrico abbiano l'obbligo di fornire ogni anno gratuitamente alla Regione, oltre al canone, 220 kWh per ogni kilowatt di potenza nominale di concessione, oppure, in alternativa, di monetizzarne alla Regione l'importo equivalente" entra in vigore. (Rev)