Speciale energia: Bielorussia, ministero Energia, intendiamo realizzare progetti congiunti con Russia

- La Bielorussia e la Russia intendono realizzare progetti congiunti nell'ambito dell'energia termoelettrica e idroelettrica. Lo ha riferito su Telegram l'ufficio stampa del ministero dell'Energia bielorusso. Le possibilità di interazione sono state discusse in una riunione tra il direttore generale della società bielorussa Belenergo, Pavel Drozd, con il vice direttore generale del gruppo russo RusHydro, Sergej Machekhin. "Le parti hanno esaminato le aree promettenti del partenariato, tra cui l'introduzione di sistemi informativi e programmi software. In particolare, la parte russa ha presentato un sistema informativo e diagnostico per il monitoraggio delle condizioni tecniche delle strutture idrauliche, che può essere richiesto in Bielorussia", si legge nella nota del dicastero. (Rum)