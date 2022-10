Speciale energia: Simson su tetto prezzo del gas, con queste misure di emergenza tutto è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con queste misure di emergenza tutto è possibile, anche la proposta di un tetto dinamico al prezzo del gas entro il consiglio energia di novembre. Lo ha detto la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, durante una conferenza stampa a Oslo assieme al ministro norvegese dell'Energia Terje Aasland. "La Commissione Ue sta lavorando sugli aspetti e le preoccupazioni tecniche richieste dagli Stati membri sulla possibile introduzione di un tetto dinamico al prezzo del gas", ha detto. "Possiamo proporre ulteriori misure di emergenza, ma devono essere temporanee e affrontare l'attuale emergenza. Quello che i ministri mi hanno chiesto, quando li ho incontrati due giorni fa, è stata un'analisi più specifica su come questo tetto al prezzo del gas potrebbe garantire il nostro approvvigionamento e come lo progetteremo. È in corso un lavoro tecnico su questi aspetti", ha aggiunto Simson. "Quando faremo la proposta, faremo anche un annuncio, ma con queste misure di emergenza, tutto è possibile", ha concluso. (Sts)