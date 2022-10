Speciale energia: Mikhelson (Novatek), carenza Gnl porterà a inverno difficile per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di gas naturale liquefatto (Gnl) sul mercato promette “inverni difficili” per l'Europa. Lo ha affermato Leonid Mikhelson, presidente di società russa Novatek, nel corso del Forum economico eurasiatico di Verona. L’edizione di quest’anno del Forum si tiene a Baku, in Azerbaigian. "Con l'attuale carenza di gas in Europa e la ripresa della domanda in Cina, il carico aggiuntivo sul mercato del Gnl nei prossimi uno o due anni sarà di almeno 60-70 milioni di tonnellate. Ma non vediamo grandi input fino al 2026. Nel 2023, il mondo introdurrà progetti per 18 milioni di tonnellate, mentre nel 2024 saranno 11 tonnellate, così come nel 2025", ha spiegato Mikhelson. (Rum)