I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanità: domani a Roma manifestazione "Sanità, se non la curi non ti cura" - 'Sanità, se non la curi non ti cura'. È il titolo della manifestazione nazionale in programma domani (sabato 29 ottobre) a Roma in piazza del Popolo a partire dalle ore 9.30 delle lavoratrici e dei lavoratori che operano in sanità: nel pubblico, nel privato e nel terzo settore. Una manifestazione, promossa dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursind, per chiedere al nuovo governo un immediato e concreto impegno sulla sanità per garantire la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Il programma della giornata - si legge in una nota - prevede interventi di delegate e delegati, al termine dei quali parleranno i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursind, Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli, Michelangelo Librandi, Giuseppe Carbone e Andrea Bottega. La manifestazione verrà trasmessa in diretta streaming sulle pagine Facebook dei sindacati promotori (@fpcgil, @CislFunzionePubblica, @sindacatodellepersone, @FIALS e @NurSind) a partire dalle ore 10. La stampa interessata potrà ritirare il pass direttamente nei gazebo allestiti in piazza. (segue) (Rer)