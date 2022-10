Sahel: presidente maliano Goita a colloquio con inviato Onu per la regione Issoufou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di transizione del Mali, il colonnello Assimi Goita, e l'ex presidente del Niger ed attuale presidente del gruppo Onu sulla regione del Sahel Mahamadou Issoufou si sono incontrati a Bamako per discutere delle sfide che interessano la regione. Lo riferiscono i media regionali, precisando che l'esito dei colloqui non è noto, sebbene Issoufou abbia citato conversazioni sulla sicurezza, il cambiamento climatico, e lo sviluppo socio-economico della regione. Issoufou è stato nominato a settembre scorso dal segretario generale Onu Antonio Guterres come presidente del gruppo di alto livello delle Nazioni Unite sulla sicurezza, la governance e lo sviluppo nel Sahel, con l'obiettivo di valutare le strategie in atto per affrontare le diverse sfide del Sahel. (Res)