Bosnia: von der Leyen atterrata a Sarajevo in ritardo a causa della fitta nebbia

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è atterrata in ritardo stamane a Sarajevo dopo che la partenza del suo volo da Tirana è stata posticipata a causa della fitta nebbia presente sull'aeroporto della capitale della Bosnia Erzegovina. Secondo quanto riferisce la stampa locale, al suo arrivo è stata accolta dalla ministra degli Esteri bosniaca, Bisera Turkovic, la quale ha sottolineato che i cittadini si aspettano ora ulteriori progressi grazie all'ottenimento dello status di Paese candidato all'adesione all'Unione europea. "La presidente della Commissione europea è arrivata a Sarajevo. Un'importante visita ufficiale per il nostro Paese. L'Ue è il nostro partner chiave. I cittadini e il Paese si aspettano ulteriori progressi attraverso lo status di candidato per la Bosnia Erzegovina e un contributo alla stabilizzazione e al progresso", ha scritto Turkovic su Twitter.(Seb)