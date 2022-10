Russia-Ucraina: Medvedev, Kiev deve accettare nostre richieste per stabilizzare sistema energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità del sistema energetico in Ucraina può essere raggiunta se Kiev riconosce la legittimità delle richieste russe nell'ambito dell'operazione speciale. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. "L'acquisto di energia elettrica in Slovacchia da parte del regime di Kiev porterà a un ulteriore rincaro dell'energia sia per gli europei che per gli ucraini, ma non darà la stabilità desiderata nel sistema energetico nazionale", ha scritto Medvedev. "Il percorso verso la stabilità del sistema energetico è diverso. È necessario riconoscere la legittimità delle richieste della Russia nel quadro dell'operazione militare speciale e i suoi risultati, che si riflettono nella nostra Costituzione. E allora la situazione con la luce migliorerà", si prosegue nel messaggio. (Rum)